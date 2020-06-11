Almanya'ya 10 milyondan fazla maske teslim edildi

MGH Pakistan'dan, iki charter uçuşuyla Almanya'ya maske taşıdı



MGH Logistics Pakistan, 2 haftalık süre içinde Lahor'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine iki charter operasyonu gerçekleştirdi. Şirket, bu vasıtayla bir Alman müşteriye 10 milyondan fazla maske teslim edildiğini açıkladı.



MGH Group Kurucusu ve CEO'su Anis Ahmed, "Bu beklenmedik koşullara rağmen MGH, Pakistan'dan ve Güney, Güney Doğu Asya ve Orta Doğu'nun tamamında etkin bir şekilde talep üzerine çözüm sağlayarak yüzlerce charter uçuşuyla maske, KKE, solunum cihazı ve taze gıda temin etmiştir."



MGH Pakistan ve Sri Lanka Ülke Başkanı Rashedul Chowdhury, hava taşımacılığı kapasitesinin çok fazla etkilenmesi nedeniyle müşterilerine çok modlu taşıma sağlamaya başladıklarını belirterek sözlerine şunları ekledi: "MGH Pakistan, Pakistan çıkışlı olmak üzere Avrupa giriş kapılarına 8 günlük transit süresi içinde kendi BAE merkezinden Deniz-Hava gönderileri gerçekleştirmektedir. Bu çok modlu çözüm, Hava Taşımacılığıyla karşılaştırıldığında yüzde 50'den fazla maliyet etkinliği ve yüzde 70 daha hızlı deniz taşımacılığı sağlamaktadır."



Global Hava Taşımacılığı Forto'nun Başkanı Andreas Kayser ise şu ifadeleri kullandı: "Fazlasıyla ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri Pakistan'dan Almanya'ya getirebilmek için MGH ile birlikte çalıştık. Oldukça etkin bir işbirliği gerçekleştirildi ve MGH ile ortaklık çok büyük bir deneyimdi. Onların, esnekliği ve görev sorumluluğu bilinci, müşterimizin ihtiyaçlarını maliyet ve zaman açısından etkin bir şekilde karşılamamıza olanak tanımıştır. MGH ile ortaklığımızı devam ettirmeyi umuyoruz."



Grup, Mart ayından beri Şanghay, Hong Kong, Singapur, Bangkok, Dubai, Mumbai, Hanoi, Cidde, Riyad ve şimdi de Lahor'un yer aldığı şehirlere ve bu şehirlerden çoklu yük gemileri gönderiyor. - İSTANBUL