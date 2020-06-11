Almanya'ya 10 milyondan fazla maske teslim edildi - Son Dakika

Almanya'ya 10 milyondan fazla maske teslim edildi

MGH Pakistan'dan, iki charter uçuşuyla Almanya'ya maske taşıdıMGH Logistics Pakistan, 2 haftalık süre içinde Lahor'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine iki charter operasyonu gerçekleştirdi.

Almanya'ya 10 milyondan fazla maske teslim edildi, System.String[]

MGH Pakistan'dan, iki charter uçuşuyla Almanya'ya maske taşıdı


MGH Logistics Pakistan, 2 haftalık süre içinde Lahor'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine iki charter operasyonu gerçekleştirdi. Şirket, bu vasıtayla bir Alman müşteriye 10 milyondan fazla maske teslim edildiğini açıkladı.


MGH Group Kurucusu ve CEO'su Anis Ahmed, "Bu beklenmedik koşullara rağmen MGH, Pakistan'dan ve Güney, Güney Doğu Asya ve Orta Doğu'nun tamamında etkin bir şekilde talep üzerine çözüm sağlayarak yüzlerce charter uçuşuyla maske, KKE, solunum cihazı ve taze gıda temin etmiştir."


MGH Pakistan ve Sri Lanka Ülke Başkanı Rashedul Chowdhury, hava taşımacılığı kapasitesinin çok fazla etkilenmesi nedeniyle müşterilerine çok modlu taşıma sağlamaya başladıklarını belirterek sözlerine şunları ekledi: "MGH Pakistan, Pakistan çıkışlı olmak üzere Avrupa giriş kapılarına 8 günlük transit süresi içinde kendi BAE merkezinden Deniz-Hava gönderileri gerçekleştirmektedir. Bu çok modlu çözüm, Hava Taşımacılığıyla karşılaştırıldığında yüzde 50'den fazla maliyet etkinliği ve yüzde 70 daha hızlı deniz taşımacılığı sağlamaktadır."


Global Hava Taşımacılığı Forto'nun Başkanı Andreas Kayser ise şu ifadeleri kullandı: "Fazlasıyla ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri Pakistan'dan Almanya'ya getirebilmek için MGH ile birlikte çalıştık. Oldukça etkin bir işbirliği gerçekleştirildi ve MGH ile ortaklık çok büyük bir deneyimdi. Onların, esnekliği ve görev sorumluluğu bilinci, müşterimizin ihtiyaçlarını maliyet ve zaman açısından etkin bir şekilde karşılamamıza olanak tanımıştır. MGH ile ortaklığımızı devam ettirmeyi umuyoruz."


Grup, Mart ayından beri Şanghay, Hong Kong, Singapur, Bangkok, Dubai, Mumbai, Hanoi, Cidde, Riyad ve şimdi de Lahor'un yer aldığı şehirlere ve bu şehirlerden çoklu yük gemileri gönderiyor. - İSTANBUL

Frankfurt, Pakistan, Almanya, Lahor, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Almanya'ya 10 milyondan fazla maske teslim edildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak         
14:41
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor         
14:35
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı         
14:31
Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı         
14:27
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı         
14:26
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu         
14:18
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti         
14:15
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor         
13:56
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak         
13:52
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı         
13:44
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı         
13:22
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı         
12:35
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım         
12:30
Eşyaları sokağa atan adam, kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi Eşyaları sokağa atan adam, kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi         
12:30
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi         
12:21
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi         
12:18
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı         
12:15
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi         
12:04
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.         
12:04
Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 15:57:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'ya 10 milyondan fazla maske teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]