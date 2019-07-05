Son Dakika Haberleri: Almanya'ya 2019'un ilk 6 ayında toplam iltica talebi azaldı, Türk vatandaşlarının başvurusu arttı
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Almanya'ya 2019'un ilk 6 ayında toplam iltica talebi azaldı, Türk vatandaşlarının başvurusu arttı

2 saat önce

Almanya'ya 2019'un ilk altı ayında yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 gerilmesine rağmen Türk vatandaşlarının yaptığı başvuru sayısı yüzde 14,8 yükseldi

Almanya'ya 2019'un ilk 6 ayında toplam iltica talebi azaldı, Türk vatandaşlarının başvurusu arttı, System.String[]
Almanya'ya 2019'un ilk altı ayında yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 gerilmesine rağmen Türk vatandaşlarının yaptığı başvuru sayısı yüzde 14,8 yükseldi.

Alman İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam başvuru sayısı 8 bin 450 azalarak 84 bin 866'ya geriledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:52 
almanya, Dünya
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