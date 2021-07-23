Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı

24 yaşındaki forvet Richarlison, kendisini Brezilya'nın Ronaldo'su olarak görmeye başladı. Everton'da geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Richarlison, Tokyo Olimpiyatları'ndaki Almanya maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada kendisine şaka amaçlı olarak 'Ronaldo' benzetmesi yapılınca o da bunu gerçeğe döktü.

SAÇLARININ ÖNÜNÜ BIRAKTI

Richarlison, Ronaldo'nun 2002 Dünya Kupası'nda yaptığı o ilginç modeli kendisine uyguladı ve bunu sosyal medyadan paylaştı. Futbolseverler Richarlison'un yeni imajıyla alay etti.

RONALDO BİLE DALGA GEÇTİ

Fenomen Ronaldo, bu saç modeli hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Gerçekten rezaletti. Örnek olduğum herkesten özür dilerim. Bu saçı çocuklarına yaptıran annelerden de çok özür dilerim.