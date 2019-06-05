Almanya'ya dava açtılar

ALMANYA'nın bu taahhüdünü bugüne kadar yerine getirmediğini belirten Yıldız ve Aydın, bu yüzden Almanya hakkında Berlin İdari Mahkeme nezdinde dava açtıklarını belirtti.

ALMANYA'nın bu taahhüdünü bugüne kadar yerine getirmediğini belirten Yıldız ve Aydın, bu yüzden Almanya hakkında Berlin İdari Mahkeme nezdinde dava açtıklarını belirtti. Yıldız ve Aydın, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda DEAŞ üyesi vatandaşlarını geri alma niyeti taşımadıklarına işaret ettiler. İki avukat ortak açıklamada, "Davalılar kendi anayasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve kendi vatandaşlarını geri almak için ilgi duymuyorlar" dedi. Müvekkillerinin Irak'ta tutuklu olduğunu ve ölüm cezası beklediğini belirten Seda Başay Yıldız ve Ali Aydın, Almanya'nın anayasadan doğan sorumluluğunu bir an evvel yerine getirmesini talep etti. İki avukat, Susanna cinayetinin katil zanlısı Ali Bashar'ı Irak'tan Almanya'ya geri getirmeyi başaran Seehofer'i, aynı çabayı kendi vatandaşlarını geri almakta göstermemekle eleştirdi.

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