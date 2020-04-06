Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak - Son Dakika

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Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak
6 saat önce
Alman Haber Ajansı (DPA), Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği (AB) ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.
Alman Haber Ajansı (DPA), Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği (AB) ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.
DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, AB üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde 2 hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.
Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek.
Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş adamları bu karardan muaf olacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:46 Kaynak: AA
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