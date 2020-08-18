Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı - Son Dakika

Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı

Türkiye'nin geçen ay yaptığı yaş meyve ve sebze ihracatının yarısından fazlası Rusya ve Almanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı, System.String[]

Türkiye'nin geçen ay yaptığı yaş meyve ve sebze ihracatının yarısından fazlası Rusya ve Almanya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, yaş meyve ve sebze sektörünün dış satımı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,36 artışla 186 milyon 169 bin dolara yükseldi.

Sektörün ocak-temmuz dönemindeki ihracatı ise 2019'un aynı dönemine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen yüzde 24,43 artarak 1 milyar 364 milyon 609 bin dolara ulaştı.

Temmuzda en fazla dış satım yapılan ülke olan Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,72 artarak 44 milyon 231 bin dolardan 67 milyon 106 bin dolara çıktı. Bu ülkeye ocak-temmuz dönemindeki dış satım ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,44 yükselişle 463 milyon 831 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yaş sebze meyve ihracatında Rusya'yı yüzde 41,63 yükseliş ve 44 milyon 844 bin dolarla Almanya takip etti. Ocak-temmuz döneminde de bu ülkeye yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 12 yükselişle 163 milyon 443 bin dolar oldu.

Temmuzda Irak'a 14 milyon, Hollanda'ya 4 milyon 960 bin, Ukrayna'ya 4 milyon 332 bin, Romanya'ya 3 milyon 940 bin, Hong Kong'a 3 milyon 759 bin ve İtalya'ya da 3 milyon 134 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi.

"Gerekli önlemleri alarak üretime devam ettik"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Kovid-19 salgını sürecinde devletin sağladığı desteklerle Türkiye'nin tarımsal üretiminde büyük düşüşler yaşanmadığını söyledi.

Bu dönemde birçok ülkede tarımsal üretimin azaldığını belirten Yazgan, "Gerekli önlemleri alarak üretime devam ettik.

Bir diğer etken de Türkiye'nin güvenilir bir tedarikçi olmasıdır. Özellikle koronavirüs bizlere güvenilir gıdanın önemini bir kere daha hatırlatmıştır. Ülkemizde gıda güvenliğiyle ilgili süreçlerin oldukça iyi bir şekilde yönetilmesi ve ihracatçılarımızın da tedbirlere uyması neticesinde ihracatımızda bu artışları kaydettik." dedi.

Yazgan, Türkiye'nin, yaş meyve sebze ihracatında Avrupa Birliği (AB) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki pazar payını artırdığına dikkati çekti.

AB ülkelerinde Almanya'nın, BDT'de ise Rusya'nın ön plana çıktığını dile getiren Yazgan, şöyle devam etti:

"Geçen ay AB ülkelerinden en çok ihracat Almanya'ya yapıldı. Yaklaşık 45 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiğimiz Almanya, AB ülkelerine yaş meyve ve sebze ihracatımızda yüzde 60 paya sahiptir. Aynı zamanda İspanya, Polonya, Romanya, Fransa ve İsveç'e yapılan yaş meyve ve sebze ihracatımızda da kayda değer artışlar görmekteyiz. Geçen ay BDT ülkelerine yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı da yüzde 45'ten fazla artış gösterdi. BDT ülkeleri arasında en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonu'na temmuzdaki dış satım yüzde 50'den fazla arttı. Ayrıca BDT ülkeleri içinde Ukrayna ve Gürcistan'a ihracatımızda da önemli artışlara şahit olmaktayız."

Almanlar vişne ve kiraz, Ruslar şeftali tercih etti

Senih Yazgan, Almanya ve Rusya'ya gönderilen meyve sebzelerin ürün gruplarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Temmuz ayında Almanya'ya gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 65'ten fazlasını kiraz-vişne ürün grubu oluşturmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Almanya'ya yaptığımız ihracatı yüzde 34 artırmış olup 30 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Kiraz-vişne ürün grubunun ardından kayısı, hıyar-kornişon ve biber ürün gruplarında da önemli artış yaşandı.

Geçen ay Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatına baktığımızda ise şeftali ürün grubunun ön plana çıktığı görülmektedir. Geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 95 artış sağladığımız bu üründe Rusya'ya ihracatımız 25 milyon dolardan fazla gerçekleşmiştir. Temmuzda Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 38 paya sahip olan şeftali ürün grubunu yüzde 28 pay ve yaklaşık 19 milyon dolarla kiraz-vişne ürün grubu takip etmektedir. Ayrıca üzüm, kayısı ve erik ürün gruplarında da önemli artışlar yakalamamız bizleri sevindirmektedir."

Türkiye, Almanya, Kiraz, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:05

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak         
15:25
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı         
15:20
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor         
15:11
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti         
15:10
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı         
14:53
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü         
14:38
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı         
14:27
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular         
10:06
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı         
09:45
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak         
09:43
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar         
04:24
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı         
22:38
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi         
21:26
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi         
20:24
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı         
20:07
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 17:26:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei