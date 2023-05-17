Almanya'da Türk anne ve kızların evde ölü olarak bulunmasının ardından baba gözaltına alındı - Son Dakika
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Almanya'da Türk anne ve kızların evde ölü olarak bulunmasının ardından baba gözaltına alındı

Almanya'da Türk anne ve kızların evde ölü olarak bulunmasının ardından baba gözaltına alındı

17.05.2023 15:52

Almanya'da bir evde Türk anne ve iki küçük kızı ölü bulundu. Korkunç olayın ardından baba gözaltına alınırken, anne ve kızlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Almanya'ya gittiği ortaya çıktı.

Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletine bağlı Herten kentinde bir evde 37 yaşındaki Türk anne Rukiye Ö., kızları Peri Ö. (8) ve Masal Ö. (5) ölü bulundu.

AKRABALARI İHBARDA BULUNDU

Polis, ailenin bir yakınından gelen "Akrabalarımıza ulaşamıyoruz" ihbarının ardından harekete geçti. Eve giden polis, anne ve iki kızının cesetlerini buldu.

BABA GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Recklinghausen polisi ve Bochum savcılığı tarafından cinayet komisyonu kuruldu. Olayın ardından yapılan operasyonlarda 35 yaşındaki baba Uğur S. şüpheli olarak gözaltına alındı.

DEPREMDEN SONRA GİTMİŞLER

Ölen anne ve kızlarının Türkiye'de Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Almanya'ya geldiği öğrenildi. Soruşturma devam ederken, anne ve kızlarının kesin ölüm nedeninin ise adli tıp incelemeleri sonucunda belli olacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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Ren Vestfalya, Almanya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Türk anne ve kızların evde ölü olarak bulunmasının ardından baba gözaltına alındı - Son Dakika


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