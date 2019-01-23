Almanya'ya Göç Sayısı da Mülteci Sayısı da Düştü

RAPORA göre Almanya'ya en çok iltica başvurusu sırasıyla Suriye, Irak, Afganistan, İran, Nijerya ve Türkiye'den. Sınır dışı edilen ve gönüllü ülkeden ayrılan mülteci sayısı çıkarıldıktan sonra iltica yoluyla ülkeye gelen mülteci sayısı 165 bin.

RAPORA göre Almanya'ya en çok iltica başvurusu sırasıyla Suriye, Irak, Afganistan, İran, Nijerya ve Türkiye'den. Sınır dışı edilen ve gönüllü ülkeden ayrılan mülteci sayısı çıkarıldıktan sonra iltica yoluyla ülkeye gelen mülteci sayısı 165 bin. 2016'da ise 722 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Seehofer, iltica başvurularının bu yıl da düşeceğini hesapladıklarını, ancak göç sorununun daha uzun yıllar Almanya'yı meşgul edeceğini söyledi.



EN ÇOK AVRUPA'DAN



Almanya'ya 2017'de göç edenlerin sayısı da bir önceki yıla kıyasla düştü. Almanya'nın 2016 ve 2017 yıllarında aldığı göç sayısı ise şöyle; Almanya, 2016'da 1.87 milyon göç aldı, ama 1.37 milyon göç verdi. 2017'de 1.55 milyon göçmen geldi, 1.13 milyon kişi göç etti. 2016'ya kıyasla 2017'de göç sayısı düştü. Almanya en çok AB ülkelerinden göç aldı. 2017'de gelen göçmenlerin yüzde 67'si, 2016'da ise yüzde 56'sı Avrupa Birliği ülkelerinden. Bamf Başkanı Hans Eckard Sommer, "Böylece göç tekrar Avrupa'dan. Bu da iyi bir gelişme" dedi. En çok göçmen Romanya ve Polonya'dan.

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