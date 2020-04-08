Son Dakika › Dünya › Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, Covid-19'a alternatif iki tedavi yöntemi geliştirdi - Son Dakika Dünya
Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, Covid-19'a alternatif iki tedavi yöntemi geliştirdi
14 dakika önce
Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, euronews'e yaptığı açıklamada Koronavirüs tedavisiyle ilgili iki alternatif yöntem geliştirdiğini belirttView on euronews.
Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, euronews'e yaptığı açıklamada Koronavirüs tedavisiyle ilgili iki alternatif yöntem geliştirdiğini belirttView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:45
Son Dakika İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu Hiçbir koronavirüs vakasının açıklanmadığı Kuzey Kore'de, bilim insanları virüsü engelleyen maske geliştirdi Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı