'Almanya'ya götüreceğiz' dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler - Son Dakika
Üye Girişi

'Almanya'ya götüreceğiz' dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler

22.09.2022 12:29
'Almanya'ya götüreceğiz' dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler

ALMANYA'ya gitmek için ülkelerinden yola çıkıp, yasa dışı yollarla sınırı geçen 7 Suriyeli, Mersin'de tanıştıkları 4 kişi tarafından Adana'ya getirilip, bir evde alıkonulduktan sonra para ve cep telefonlarıyla pasaportları silah zoruyla gasbedildi.

ALMANYA'ya gitmek için ülkelerinden yola çıkıp, yasa dışı yollarla sınırı geçen 7 Suriyeli, Mersin'de tanıştıkları 4 kişi tarafından Adana'ya getirilip, bir evde alıkonulduktan sonra para ve cep telefonlarıyla pasaportları silah zoruyla gasbedildi. İçlerinden birinin çatıya çıkıp dışarı atlayarak yardım istemesi üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kaçak göçmenleri kurtardı.

Suriye'den Almanya'ya gitmek için yasa dışı yollarla sınırı geçen 7 kişi Mersin'e geldi. Burada Suriyelilerle tanışan 2 kişi, para karşılığında kendilerini Almanya'ya götürebileceklerini söyledi. Parayı alan şüpheliler, Suriyelileri otomobille Adana'ya götürdü. Şüpheliler, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir eve yerleştirdiği Suriyelileri, 2 gün beklettikten sonra dün akşam silahla tehdit ederek 8 bin euro ve cep telefonlarını aldı. Yanlarına bisküvi ve meyve suyu bırakan şüpheliler, evin kapısını da kilitleyip, kaçtı.

Suriyelilerden Baran Diyar, bugün sabah saatlerinde evin çatısına çıkıp, sokağa atladı. Mahalledeki bir markete sığınan Diyar, polisi aramalarını istedi. Adrese gelen ekipler kapıyı açıp, grubu kurtardı. Almanya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Diyar, "6 arkadaşımla birlikte Mersin'den buraya getirildik. 3 gündür buradayız. İsimlerini bilmediğim 4 kişi bizi silahla alıkoydu. Sonra para, cep telefonu ve pasaportlarımızı aldılar. Ben damdan atlayıp, kaçtım. Sonra polis bizi kurtardı" dedi.

Ekipler, evde yapılan incelemenin ardından Suriyelileri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Malatya Yeşilyurt'ta Gri Pasaport Usulsüzlüğü İddianamesi Kabul Edildi. 3 Sanık İçin 3-8 Yıl Arası Hapis Cezası İstendi Malatya Yeşilyurt'ta Gri Pasaport Usulsüzlüğü İddianamesi Kabul Edildi. 3 Sanık İçin 3-8 Yıl Arası Hapis Cezası İstendi Adana'da 7 kişi, Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılıp gasbedildiğini öne sürdü Adana'da 7 kişi, Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılıp gasbedildiğini öne sürdü
Kaynak: DHA

Almanya, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Almanya'ya götüreceğiz' dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:40:19. #1.11#
SON DAKİKA: 'Almanya'ya götüreceğiz' dedikleri Suriyelileri alıkoyup, paralarını gasbettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement