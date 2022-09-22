Adana'da 7 kişi, Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılıp gasbedildiğini öne sürdü

Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılarak Mersin'den getirildikleri Adana'da silah zoruyla gasbedildiklerini iddia eden yabancı uyruklu 7 kişi, polise başvurdu.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Suriyeli Baran Diyar, şüphelilerin kendilerini Mersin'den alıp Adana'ya getirdiğini belirtti.

Üç gündür kentte bir evde olduklarını öne süren Diyar, "Almanya'ya götüreceklerdi. 3 gündür buradayız. 4 kişi silah çekti, gitmemize izin vermediler. Arkadaşlarımdan biri kapıyı açarak kaçtı, ben de damdan atlayarak kaçtım. 5 arkadaşım içeride kaldı. 8 bin avro karşılığında anlaşmıştık." diye konuştu

Evdeki Suriyelileri ifadelerini almak üzere emniyete götüren ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.