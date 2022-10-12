Almanya'ya ham petrol ulaştıran boru hattında sızıntı tespit edildi - Son Dakika
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Almanya'ya ham petrol ulaştıran boru hattında sızıntı tespit edildi

12.10.2022 11:44
Almanya'ya ham petrol ulaştıran boru hattında sızıntı tespit edildi

Almanya'ya Rusya'dan ham petrol ulaştıran boru hattının Polonya'daki kısmında sızıntı tespit edildi.

Almanya'ya Rusya'dan ham petrol ulaştıran boru hattının Polonya'daki kısmında sızıntı tespit edildi.

Polonyalı operatör şirket PERN, Rusya'dan çıkan Druzhba boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi.

Polonya'nın merkezindeki Plock kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen sızıntının nedeninin bilinmediği ifade edildi.

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında da 26 Eylül'de, 4 sızıntı olduğu bildirilmişti.

Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları sabotaj olarak nitelendirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'ya ham petrol ulaştıran boru hattında sızıntı tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'ya ham petrol ulaştıran boru hattında sızıntı tespit edildi - Son Dakika
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