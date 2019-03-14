Almanya'ya İltica Etmişti! İstanbul Dönüşü Yakalandı

ALMANYA'nın Münih Havalimanındaki pasaport polisleri, bir Türk'ün mülteci pasaportuna el koydu.

ALMANYA'nın Münih Havalimanındaki pasaport polisleri, bir Türk'ün mülteci pasaportuna el koydu. Polisleri bile hayrete düşüren olay şöyle gelişti; 39 yaşındaki bir Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Sığınma başvurusu kabul edilen Türk'e mülteci pasaportu verildi. 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ne göre mülteci pasaportu, kendi ülkesinde siyasi takibe uğradığını, geri gönderilmesi durumunda tutuklanıp işkenceye uğrayacağını inandırıcı biçimde gerekçelendiren kişilere veriliyor. Mülteci pasaportunun 2'inci sayfasında geçerli olmadığı ülkenin adı yazıyor. Mülteci pasaportu, hamilinin siyasi takibe uğradığını iddia ettiği anavatanında geçmiyor. 39 yaşındaki Türk'ün mülteci pasaportunda da geçerli olmadığı ülke sayfasında Türkiye anlamına gelen 'TUR' yazıyor.



TÜRK PASAPORTU DA ÇIKTI



Yanında 9 yaşındaki oğluyla 12 mart salı günü Münih Havalimanına inen mülteci Türk vatandaşı, giriş yapmak için pasaport polisine mülteci pasaportunu gösterdi. Mülteci Türk vatandaşının İstanbul uçağıyla geldiğini gören polis memuru da pasaportu incelemeye aldı ve 'TUR' yazısının silindiğini tespit etti. Ayrıca yolcunun çantasını da arayan polis memuru bu kez bir Türk pasaportu buldu. Bunun üzerine Türk yolcu oğluyla birlikte karakola götürüldü ve pasaporttaki yazıyı niçin sildiği ve Türk pasaportu soruldu.



POLİS HİKAYEYE İNANMADI



Türk pasaportuyla ilgili bir açıklama yapamayan 'mülteci Türk'ün gerekçesi ise herkesi şaşırttı. Pasaportu oğluyla incelerken oğlunun ağzındaki sakızı yazının üzerine yapıştırdığını anlattı ve kendisinin sakızı temizlemeye çalışırken de 'TUR' yazısının silindiğini iddia etti. Hikayeye inanmayan polis ise hem pasaporta el koydu hem de pasaportla oynandığı için suç duyurusuyla birlikte Türk yolcuyu bağlı olduğu yetkili yabancılar dairesine gönderdi. Augsburg'ta yaşayan Türk vatandaşının iltica başvurusunun yeniden incelenmesi gündemde.

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