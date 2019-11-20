Son Dakika Haberleri: Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek
Son Dakika Ekonomi Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek - Son Dakika Ekonomi

Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek

6 saat önce

Türkiye'den nitelikli istihdam açığı bulunan Almanya'ya iş gücü transferi sağlanacak.

Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek, System.String[]

Türkiye'den nitelikli istihdam açığı bulunan Almanya'ya iş gücü transferi sağlanacak. 2020 yılında en az 1000 tane hemşireyi Almanya'ya ücretsiz götürülmesi planlanıyor.


Almanya'da mevcut nitelikli istihdam açığının büyümesi ve bu ihtiyacın Türkiye'deki nitelikli personellerle karşılanabilmesi amacıyla kapsamlı bir hazırlıklar gerekiyor. Bu amaçla 22-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 3. AlmanyaYolu Buluşması'nda bu konular masaya yatırılacak. Organizasyonda alanında uzman kişiler, akademisyenler ve Alman sağlık kuruluşları temsilcileri katılacak.


AlmanyaYolu Destek ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında en az 1000 tane hemşirenin Almanya'ya ücretsiz götürülmesi amaçlanıyor. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi Türk şirketi Anex Tour, Alman Thomas Cook'u satın aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]