Almanya'ya Savaş Suçlusu Dolmuş
1 saat önce
FDP milletvekili Linda Teuteberg'in soru önergesine hükümetin verdiği cevaba göre, 2014-2019 yılları arasında savaş suçlusu şüphesiyle 5 bin ihbar yapıldı.
FDP milletvekili Linda Teuteberg'in soru önergesine hükümetin verdiği cevaba göre, 2014-2019 yılları arasında savaş suçlusu şüphesiyle 5 bin ihbar yapıldı. Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) bu ihbarları 'Uluslararası Hukuka Göre Suç' başlığıyla Alman Asayiş Şubesi (BKA) ve Federal Savcılığa iletti. Başka yerlerden de 210 ihbar geldi. Savaş suçlusu şüphesi bulunan bu kişilerin ilitica başvurusu yaptıkları belirtildi. Ancak Asayiş Şubesi ve savcılık şimdiye kadar 129 olayla ilgili soruşturma başlattı.
'RAFA KALDIRMADIK'
2015-2016 yılları arasında gelen 3 bin 800 ihbardan ise sadece 28'i hakkında soruşturma açıldı. Olayın ortaya çıkması üzerine bir açıklama yapan Federal İçişleri Bakanı
Horst Seehofer, dosyaların rafa kaldırılmadığını, önceliğine göre tarihlendirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığından bir sözcü de sayının çok yüksek olmasının, hepsinin ifadesine başvurulmasına imkan sağlamadığını kaydetti. Soru önergesini veren FDP milletvekili Linda Teuteberg, "Almanya
savaş suçlularını koruyamaz. Bunu kurbanlara borçluyuz" dedi. Savaş suçlusu şüphelileri arasında 12 Alman vatandaşı da bulunuyor. Diğerleri ise çoğunlukla Suriye
, Afganistan
, Gambiya
ve Irak
'tan.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:20
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