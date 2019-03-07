Son Dakika Haberleri: Almanya'ya Savaş Suçlusu Dolmuş

Almanya'ya Savaş Suçlusu Dolmuş

1 saat önce

FDP milletvekili Linda Teuteberg'in soru önergesine hükümetin verdiği cevaba göre, 2014-2019 yılları arasında savaş suçlusu şüphesiyle 5 bin ihbar yapıldı.

Almanya'ya Savaş Suçlusu Dolmuş, System.String[]
FDP milletvekili Linda Teuteberg'in soru önergesine hükümetin verdiği cevaba göre, 2014-2019 yılları arasında savaş suçlusu şüphesiyle 5 bin ihbar yapıldı. Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) bu ihbarları 'Uluslararası Hukuka Göre Suç' başlığıyla Alman Asayiş Şubesi (BKA) ve Federal Savcılığa iletti. Başka yerlerden de 210 ihbar geldi. Savaş suçlusu şüphesi bulunan bu kişilerin ilitica başvurusu yaptıkları belirtildi. Ancak Asayiş Şubesi ve savcılık şimdiye kadar 129 olayla ilgili soruşturma başlattı.

'RAFA KALDIRMADIK'

2015-2016 yılları arasında gelen 3 bin 800 ihbardan ise sadece 28'i hakkında soruşturma açıldı. Olayın ortaya çıkması üzerine bir açıklama yapan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, dosyaların rafa kaldırılmadığını, önceliğine göre tarihlendirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığından bir sözcü de sayının çok yüksek olmasının, hepsinin ifadesine başvurulmasına imkan sağlamadığını kaydetti. Soru önergesini veren FDP milletvekili Linda Teuteberg, "Almanya savaş suçlularını koruyamaz. Bunu kurbanlara borçluyuz" dedi. Savaş suçlusu şüphelileri arasında 12 Alman vatandaşı da bulunuyor. Diğerleri ise çoğunlukla Suriye, Afganistan, Gambiya ve Irak'tan.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:20 

Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü! Venezuela, Alman Büyükelçi'ye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 48 Saat Süre Verdi

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:58:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'ya Savaş Suçlusu Dolmuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]