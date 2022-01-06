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Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü - Son Dakika

Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü

06.01.2022 10:41
Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü

İZMİR'de, SMA Tip 1 hastası olarak dünyaya gelen 19 aylık Rüzgar Samet Çiçek, bağış hesabında toplanan para sayesinde gittiği Almanya'da, Zolgensma tedavisi alıp, Türkiye'ye döndü.

İZMİR'de, SMA Tip 1 hastası olarak dünyaya gelen 19 aylık Rüzgar Samet Çiçek, bağış hesabında toplanan para sayesinde gittiği Almanya'da, Zolgensma tedavisi alıp, Türkiye'ye döndü. Gülistan Çiçek (28), oğlu Rüzgar'ın zoru başardığını ve hareket kabiliyetini arttığını söyledi.

Bornova ilçesinde yaşayan Gülistan ve İbrahim (41) Çiçek çiftinin, Damla Çiçek (10) ve Deniz Fırat Çiçek'in (2) ardından dünyaya gelen oğulları Rüzgar Samet'e, henüz 4 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuydu. Hastalığının gün geçtikçe ilerlemesiyle yoğun bakımda gözetim altında tutulan Rüzgar bebek, bağış hesabında toplanan para sayesinde gittiği Almanya'da Zolgensma ilacını aldı. 31 Aralık'ta Türkiye'ye dönen Çiçek ailesi, Rüzgar'ın tamamen sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

'RÜZGAR'IN YÜZÜ GÜLÜYOR'Gülistan Çiçek, daha önce rahat nefes alamayan Rüzgar'ın günden güne iyiye gittiğini belirterek, "Rüzgar, ayağını çok az kıpırdatıyordu ama bacaklarını hareket ettiremiyordu. Çok şükür ellerini, kollarını havaya kaldırmaya başladı. Kafasını daha fazla tutabiliyor. Cihazdan 5 dakika ayrıldığında mosmor oluyordu. Artık uzun süre ayrı kalıyor" dedi.Rüzgar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Çiçek, "Ben kampanyanın tamamlanacağına inanmıyordum. Psikolojim çok bozuktu. 2 evladım daha var. Onlar için de ayakta kalmaya çalıştım. Rüzgar'ı kaybedeceğim diye korkularım vardı. Çok şükür birisi çıktı ve bir mucize olup kampanyayı tamamladı. Şimdi daha umutluyum. Rüzgar'ın yüzü gülüyor. Kardeşini gördüğünde mutlu oluyor. Biz zor olanı başardık ama bundan sonrası da çok önemli. Bu mücadelenin boşa gitmesini istemiyorum. Çünkü fizik tedaviye ihtiyacı var. Ne kadar iyi bakılırsa Rüzgar o kadar çabuk toparlanır. Bu birkaç seneyi bulabilir" ifadelerini kullandı.'ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR'Oğlu Rüzgar Samet'in 8 aylıkken boğazının delindiğini ve cihazlara bağlı şekilde burnundan mama alarak beslendiğini anlatan İbrahim Çiçek ise valilik onaylı bağış hesabında yaklaşık 6 ayda tedavi masrafının yalnızca yüzde 3'ünü toplayabildiklerini belirtti. Ancak ismini vermek istemeyen hayırseverin tüm maliyeti üstlendiğini ifade eden Çiçek, "Ramazan ayında tam umutlarımız, inancımız tükenmişken bir haber aldık. Valilik izinli bağış hesabımızda 593 bin lira toplanmıştı. Hayırsever de bu miktarı 2 milyon 300 bin Euro'ya tamamladı. 3,5 ay süresince eşim, ben ve Rüzgar Almanya'da kaldık. Bir hayırsever de kalmamız için evini verdi. Hem bize tercümanlık yaptılar hem de hastaneye götürüp getirdiler. Rüzgar ilacı aldıktan sonra belirli bir süre hastanede gözetim altında tutuldu. Bundan sonra önümüzde uzun bir yol var. Çocuğumuz tam iyileşene kadar fizik tedaviyi aksatmamamız gerekiyor. Kasları çok güçsüz kalmış" dedi.Rüzgar'ın güçlenerek ayağa kalkabileceği günü görmek istediklerini kaydeden Çiçek, yeni yılda tüm SMA'lı çocukların bu ilaca kavuşmasını dilediğini söyleyerek, "Bir baba, bir anne olarak biz bu ilacı aldıktan 2 hafta sonra şunu gördük ki; çocuğumuzun elleri biraz daha havaya kalkmaya başladı. Eşim onun yanından ayrıldığında, yeni doğmuş bir bebek gibi tepki vermeye ve ağlamaya başladı. Bugünleri de gördük Allah'a şükür ama bizim için her şey bu ilacı almakla da bitmedi. Önümüzde fizyoterapi süreci var. Rüzgar güçlenecek ki ayağa kalkabilsin" diye konuştu.

Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü
Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü
Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü
Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü
Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü
Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Almanya'ya tedavi için giden SMA'lı Rüzgar bebek yuvasına döndü - Son Dakika
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