Almanya'ya yabancı kalifiye elemen getirmek zorundayız

KUZEY Ren Vestfalya Eyaletinin (KRV) CDU'lu Çalışma Bakanı Karl Josef Laumann, Kültürlerarası Girişimciler ve Akademisyenler Derneği'nin (IKUA) 4. Kültürlerarası Ekonomi Günü'nde yaptığı konuşmada Almanya'nın refah düzeyinin korunması için kalifiye eleman açığının kapatılması gerektiğini söyledi.

KUZEY Ren Vestfalya Eyaletinin (KRV) CDU'lu Çalışma Bakanı Karl Josef Laumann, Kültürlerarası Girişimciler ve Akademisyenler Derneği'nin (IKUA) 4. Kültürlerarası Ekonomi Günü'nde yaptığı konuşmada Almanya'nın refah düzeyinin korunması için kalifiye eleman açığının kapatılması gerektiğini söyledi. Almanya'da her sektörde kalifiye eleman açığı bulunduğunu ve bu açığın gittikçe arttığına dikkati çeken Laumann, ülkedeki refah düzeyini korumak için dışarıdan kalifiye eleman getirmek zorunda olduklarını söyledi. Bunun için de Almanya'nın, özellikle de KRV'nin kalifiye elemanlar için cazip hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.



HEM EKONOMİK HEM DE İNSANİ AÇIDAN YANLIŞ



Göçmen karşıtı aşırı sağcı parti AfD'ye de gönderme yapan Laumann, "Almanya'nın sınırlarını kapatmak kimsenin çıkarına olmaz. Hem ekonomik açıdan doğru değil hem de insani açıdan" dedi. Almanya'nın farklı kültürlerden insanların yaşadığı bir ülke olduğunu da hatırlatan Laumann, bunun şirketlere ve kamu kuruluşlarına da yansıması gerektiğini söyledi. Bakan, kendi bakanlığında çalışan göçmen kökenli çalışan sayısının son yıllarda kayda değer oranda arttığını bildirdi. IKUA Başkanı Erdal Osmançelebioğlu da küreselleşen bir dünyada şirketlerin çalışanlarını farklı kültürlerden insanlardan oluşturması gerektiğini belirterek, bunun şirketlere büyük getirisi olacağını söyledi.

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