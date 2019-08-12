Son Dakika Haberleri: Almanya yakında plastik poşetleri tamamen yasaklamayı hedefliyor
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Almanya yakında plastik poşetleri tamamen yasaklamayı hedefliyor

1 saat önce

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, ülke çapında plastik poşeti tamamen yasaklayacak bir yasa taslağı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Schulze plastik poşetlerin kullanımını azaltmayı hedefleyen politikaların beklenen sonuçları vermediğini belirtti

Almanya yakında plastik poşetleri tamamen yasaklamayı hedefliyor, System.String[]
Plastik atıkla mücadele kapsamında Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklamayı hedefliyor.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, ülke çapında plastik poşeti tamamen yasaklayacak bir yasa taslağı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Schulze, bugüne kadar plastik poşetlerin kullanımını azaltmayı hedefleyen politikaların beklenen sonuçları vermediğini belirtti.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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