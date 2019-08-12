Almanya yakında plastik poşetleri tamamen yasaklamayı hedefliyor
1 saat önce
Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, ülke çapında plastik poşeti tamamen yasaklayacak bir yasa taslağı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Schulze plastik poşetlerin kullanımını azaltmayı hedefleyen politikaların beklenen sonuçları vermediğini belirtti
Plastik atıkla mücadele kapsamında Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklamayı hedefliyor.
Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, ülke çapında plastik poşeti tamamen yasaklayacak bir yasa taslağı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Schulze, bugüne kadar plastik poşetlerin kullanımını azaltmayı hedefleyen politikaların beklenen sonuçları vermediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02
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