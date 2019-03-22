Son Dakika Haberleri: Almanya Yavaşlıyor! Son 69 Ayın En Düşüğü Göründü

Almanya Yavaşlıyor! Son 69 Ayın En Düşüğü Göründü

1 saat önce

ALMANYA'da Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Brexit belirsizliği ve ABD-Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana gerileyerek son 69 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Almanya Yavaşlıyor! Son 69 Ayın En Düşüğü Göründü, System.String[]
ALMANYA'da Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Brexit belirsizliği ve ABD- Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana gerileyerek son 69 ayın en düşük seviyesine geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da geçen ay 52,8 olan bileşik PMI, martta 51,5 puana geriledi. Böylece, hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, 2013 yılı haziran ayından sonraki en düşük seviyesini gördü.

İMALAT VE HİZMET DE DÜŞTÜ

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, PMI anket verilerine göre, Almanya'nın imalat sektöründeki krizin, üretimde, yeni siparişlerde ve ihracatta hızlanan düşüşlerle daha da derinleştiğini söyledi.

Rapora göre, Almanya'nın imalat sektörü PMI'si de şubatta 47,7 pundan, martta 44,7'ye inerek, son üç aydır düşüşünü sürdürdü ve son 79 ayın en düşük rakamını gördü. Hizmet PMI'si de 55,3 puandan 54,9 puana geriledi. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te ikisinden fazlasını oluştururken, güçlü istihdam ve düşük faizler hane halkının tüketimini destekliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:49 

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güncel
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