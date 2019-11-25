Son Dakika Haberleri: Almanya: Yavru köpeğin elini yaladığı yaşlı adam enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Almanya: Yavru köpeğin elini yaladığı yaşlı adam enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Almanya: Yavru köpeğin elini yaladığı yaşlı adam enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti

6 saat önce

Almanya'da 63 yaşında bir adam köpeğinin elini yalaması sonrası enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyinde Bremen'de yaşanan olayda doktorlar hastanın önce grip enfeksiyonu belirtileri gösterdiğini ancak daha sonra sağlık durumunun kan zehirlenmesine döndüğünü aktardı

Almanya: Yavru köpeğin elini yaladığı yaşlı adam enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti, System.String[]

Almanya'da 63 yaşında bir adam köpeğinin elini yalaması sonrası enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti.


Ülkenin kuzeyinde Bremen'de yaşanan olayda doktorlar hastanın önce grip enfeksiyonu belirtileri gösterdiğini ancak daha sonra vücudunda morluk ve kızarıklar ortaya çıkarak sağlık durumunun kan zehirlenmesi şekline döndüğünü açıkladı.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:54 
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