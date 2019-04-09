Almanya, Yemen'e Gözlemci Gönderiyor

HÜKÜMETİN aldığı karar yarın Federal Meclis'te ele alınacak ve aynı gün oylanacak.

HÜKÜMETİN aldığı karar yarın Federal Meclis'te ele alınacak ve aynı gün oylanacak. Asker ve polis gönderilmesini hükümet ortakları CDU/CSU ve SPD ile FDP de destekliyor. FDP milletvekili Alexander Müller, "Yemen'deki korkunç savaş bir an önce son bulmalı. Bu yüzden hükümet silahsız ve gözlemci olarak asker ve polis gönderecekse biz bunu destekleriz" dedi. BM Güvenlik Konseyi, geçen yıl aralık ayında Yemen'deki iç savaşta stratejik önem taşıyan liman kenti Hudeyde'deki ateşkesi denetleyecek gözlemciler gönderilmesine yeşil ışık yakmış, ocak ayında da bu yönde karar almıştı. Karar gereği 75 silahsız gözlemci bölgede konuşlandırılacak. Yemen'de, Suudi askeri koalisyonu tarafından desteklenen hükümet ile İran destekli Husiler arasında 2014'te iç savaş başlamıştı.



İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR



Yemen hükümeti ve Husiler, 13 Aralık 2018'de Stockholm'deki görüşmeler sırasında ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini, 'anlaşmayı ihlal etmekle' itham etmişti. BM misyonunun gözlemci olarak konuşlandırılacağı Hudeyde, Yemen iç savaşında stratejik öneme sahip bir liman kenti. BM'ye göre dört yılı aşkın süren iç savaş nedeniyle Yemen dünyadaki en ciddi insani krizleri yaşıyor. Ülkede milyonlarca kişi açlık ve susuzluk çekiyor, 250 binden fazla kişi ölüm tehlikesi yaşıyor. Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta 10 bin sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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