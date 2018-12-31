Almanya'yı Danimarka'ya Bağlayacak Otoyol ve Tünel Projesine Onay
41 dakika önce
Almanya ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak 8 milyar dolar maliyetli otoyol ve tünel projesi, çevre örgütlerinin tepkilerine karşın, Alman yetkililer tarafından onaylandı.
Almanya
ve Danimarka
'yı birbirine bağlayacak 8 milyar dolar maliyetli otoyol ve tünel projesi, çevre örgütlerinin tepkilerine karşın, Alman yetkililer tarafından onaylandı.
Danimarka'nın Lolland adasını Almanya'nın Fehmarn adasına bağlayacak olan 19 kilometre uzunluğundaki Fehmarnbelt bağlantısının 2024 yılında tamamlanması öngörülüyor.
Dört şeritli otoyol ve iki şeritli demiryolundan oluşacak bağlantının finansmanının bir bölümünü Avrupa Birliği
karşılayacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:34 Kaynak: DHA
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