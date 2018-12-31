Son Dakika Haberleri: Almanya'yı Danimarka'ya Bağlayacak Otoyol ve Tünel Projesine Onay

Almanya'yı Danimarka'ya Bağlayacak Otoyol ve Tünel Projesine Onay

41 dakika önce

Almanya ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak 8 milyar dolar maliyetli otoyol ve tünel projesi, çevre örgütlerinin tepkilerine karşın, Alman yetkililer tarafından onaylandı.

Almanya'yı Danimarka'ya Bağlayacak Otoyol ve Tünel Projesine Onay, System.String[]
Almanya ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak 8 milyar dolar maliyetli otoyol ve tünel projesi, çevre örgütlerinin tepkilerine karşın, Alman yetkililer tarafından onaylandı.

Danimarka'nın Lolland adasını Almanya'nın Fehmarn adasına bağlayacak olan 19 kilometre uzunluğundaki Fehmarnbelt bağlantısının 2024 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Dört şeritli otoyol ve iki şeritli demiryolundan oluşacak bağlantının finansmanının bir bölümünü Avrupa Birliği karşılayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:34 Kaynak: DHA

Almanya, Danimarka, Ekonomi
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