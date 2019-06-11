Almanya'yı dolu vurdu
7 saat önce
– Almanya'nın Münih şehrini çapı 6 santimetreden büyük olduğu belirtilen dolu vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:02 Kaynak: DHA
– Almanya
'nın Münih
şehrini çapı 6 santimetreden büyük olduğu belirtilen dolu vurdu.
Dolu özellikle Almanya'nın Münih şehrinde etkisini gösterdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Münih'in güneybatısında yer alan Ammersee gölüne düşen büyük dolu taneleri görüldü. Yerel medya, düşen dolu tanelerinin tenis topu büyüklüğünde olduğunu ve çok sayıda araca hasar verdiğini duyurdu.
Alman Meteoroloji Servisi, kötü hava koşullarının ve dolunun 12 Haziran'da da devam edebileceğini; rüzgarın ise 110 kilometre hıza ulaşabileceğini duyurdu.
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