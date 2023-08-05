Almanya'yı dolu vurdu, yollar beyaza büründü - Son Dakika
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Almanya'yı dolu vurdu, yollar beyaza büründü

06.08.2023 10:14

Almanya'nın güneybatısında yer alan Reutlingen şehrinde etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığında olduğu belirtilirken, drenaj sistemlerinin tıkanması sonucu su yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına aktı. Doluları temizlemek için kar küreme araçları kullanıldı ve itfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Almanya'nın güneybatısında yer alan Reutlingen şehrinde etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.

30 SANTİMETRE KALINLIĞINA ULAŞTI

Reutlingen şehrinde şiddetli dolu etkili oldu. Belediye yetkilileri, dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığına ulaştığını açıklarken, drenaj sistemlerinin fırtına nedeniyle tıkandığını, suyun yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına aktığını söyledi.

KAR KÜREME ARAÇLARI KULLANILDI

Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, doluları temizlemek için kar küreme araçları kullanıldı. Bazı vatandaşlar dolu nedeniyle yürümekte zorluk yaşarken kuryeler de motosikletlerini çalıştırırken sıkıntı çekti. Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Almanya'yı dolu vurdu, yollar beyaza büründü
Kaynak: İHA
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