Almanya'yı Korkutan 'Bombacı' Aşırı Sağcı Çıktı
1 saat önce
ALMANYA'nın altı kentindeki belediye binalarına e-posta yoluyla bombalama tehdidinde bulunan zanlı yakalandı.
ALMANYA'nın altı kentindeki belediye binalarına e-posta yoluyla bombalama tehdidinde bulunan zanlı yakalandı. Aşırı sağcı olduğu belirtilen zanlı hakkında açıklama yapan Berlin Başsavcılığı
, zanlının Schleswig- Holstein
eyaletinde bir apartman dairesinde arama yapıldığını ve ele geçirilen ipuçlarında politikacılara, avukatlara, gazetecilere ve Yahudi Merkezine yönelik şiddet içerikli tehdit unsuru oluşturacak belgeler ele geçirildiğini duyurdu.POLİS ALARMA GEÇMİŞTİ
Zanlı, Augsburg
, Kaiserslautern
, Chemnitz
, Göttingen, Neunkirchen ve Rendsburg kentlerinin belediye binalarına e-posta yoluyla bomba tehdidinde bulunmuş, alarma geçen polis giriş çıkışları kapattığı belediye binalarında dedektör köpeklerle arama yapmış, yaya ve araç trafiği durdurulmuştu. Yapılan aramalarda herhengi bir patlayıcı bulunamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:09
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