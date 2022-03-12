Almanya yıl sonunda Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Almanya yıl sonunda Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor

12.03.2022 17:58
Almanya yıl sonunda Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediğini bildirdi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediğini bildirdi.

Habeck, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine verdiği röportajda, Alman hükümetinin enerjide Rusya'ya bağımlılığı ortadan kaldırmak için yoğun çalışmalar yaptığını belirtti.

Bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Habeck, "Her gün, hatta her saat, Rusya'dan ithalata veda ediyoruz. Sonbahara kadar Rus kömüründen tamamen vazgeçmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar neredeyse Rus petrolünden bağımsız hale gelebiliriz. Ancak en zoru Rus gazını reddetmek." dedi.

Robert Habeck, Avrupa Birliği tarafından Rusya'dan enerji ithalatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu, bunun gelecek kış arz kıtlığına yol açacağını ve enflasyonu artıracağını ifade etti.

Yakında önemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçıları Norveç ve Katar başta olmak üzere LNG ve hidrojen üreten ülkeleri ziyaret edeceğini bildiren Habeck, kısa vadede LNG, orta vadede ise hidrojen ithalat seçeneklerini genişleteceklerini belirtti.

Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için Almanya'da inşa edilecek iki LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Terminaller Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edilecek.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'nın özerk yönetimi olan Kırım'ı yasa dışı ilhakından (2014) bu yana Almanya, Rusya'dan 170 milyar avroluk enerji ithalatı (doğal gaz, kömür ve petrol) yaptı.

Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ağır bir yaptırım dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Batı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedeller ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu. Bu yaptırımlardan dolayı Batılı şirketler için Rusya'da faaliyet göstermek giderek daha zor hale geldi.

ABD ve İngiltere, 8 Mart'ta Rusya'dan petrol ithalatını durduracaklarını açıkladı.

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Almanya, Ekonomi, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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