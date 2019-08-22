"Almanya'yla ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi.