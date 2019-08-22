Son Dakika Haberleri: "Almanya'yla ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum"
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"Almanya'yla ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum"

56 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi.

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:05 
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