"Almanya'yla ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:05
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