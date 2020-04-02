Almanya yoğun bakım yatak sayısını 40 bine çıkardı - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına hazırlık kapsamında yoğun bakım yatak sayısını 40 bine yükseltti.

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı (DKG) Gerald Gass, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle 28 bin olan yoğun bakım yatak sayısının 40 bine çıkarıldığını ifade etti.

Gass, yoğun bakımlardaki 20 bin olan solunum cihazlı yatak sayısının da 30 bine yükseldiğini belirtti.

İki hafta içinde tüm yoğun bakım ünitelerindeki solunum cihazı açığının kapanacağını düşündüklerini belirten Gass, halihazırda 2 bin Kovid-19 hastasının solunum cihazlı yataklarda tedavi gördüğünü kaydetti.