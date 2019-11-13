Son Dakika Haberleri: Almanya yolcuları
Son Dakika Magazin Almanya yolcuları - Son Dakika Magazin

Almanya yolcuları

6 saat önce

İstanbul Halk Tiyatrosu ve Almanya Duisburg Devlet Tiyatrosu kültürel işbirliği çerçevesinde oyun, 1 Aralık'ta tarihi Duisburg Theater'da sahnelenecek.

Almanya yolcuları, System.String[]

İstanbul Halk Tiyatrosu ve Almanya Duisburg Devlet Tiyatrosu kültürel işbirliği çerçevesinde oyun, 1 Aralık'ta tarihi Duisburg Theater'da sahnelenecek. Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği "Üçü Bir Arada", önümüzdeki yıl da Amerika turnesine çıkacak.

İstanbul, Almanya, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uygur Türkü'nün katilleri konuştu: Suriye'deki cemaatle ters düştüğü için öldürdük
Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı Karı-koca iş hayatını bırakıp köyde yumurta üretmeye başladı! Şimdi huzurla yaşıyorlar İstanbul'un göbeğinde ölü bulunan Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya yolcuları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]