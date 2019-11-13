Almanya yolcuları
6 saat önce
İstanbul Halk Tiyatrosu ve Almanya Duisburg Devlet Tiyatrosu kültürel işbirliği çerçevesinde oyun, 1 Aralık'ta tarihi Duisburg Theater'da sahnelenecek.
İstanbul Halk Tiyatrosu ve Almanya Duisburg Devlet Tiyatrosu kültürel işbirliği çerçevesinde oyun, 1 Aralık'ta tarihi Duisburg Theater'da sahnelenecek. Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği "Üçü Bir Arada", önümüzdeki yıl da Amerika turnesine çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:48
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