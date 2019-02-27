Son Dakika Haberleri: Almanya Yollarında Ölümcül Kazalarda Artış Yaşandı

Almanya Yollarında Ölümcül Kazalarda Artış Yaşandı

1 saat önce

Almanya'da 2018 yılında 3 bin 265 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

Almanya Yollarında Ölümcül Kazalarda Artış Yaşandı, System.String[]
Almanya'da 2018 yılında 3 bin 265 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alman Federal İstatistik Dairesi 2018 yılında Alman karayollarında yaşanan trafik kazalarında ölenlerin oranında yüzde 2,7 artış kaydedildiğini ve sayının 3 bin 265 kişi olduğunu açıkladı.

Trafik kazalarında 2 yılın ardından yaşanan yükselişin bisiklet ve motosiklet kazalarında yaşanan artıştan kaynaklandığını belirtildi. Almanya'da son 137 senenin en sıcak yılının 2018'de yaşandığı, havaların güneşli olmasıyla bisiklet ve motosiklet sürücülerinin artmasının kaza artışına en büyük etken olarak gösterildi. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:30 Kaynak: İHA

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