Almanya Yunanistan'dan bin 500 mülteci daha alacak - Son Dakika

Yunanistan'ın Midilli adası Moria mülteci kampındaki yangının ardından zor durumdaki mültecilerden bin 500'ünün Almanya tarafından kabul edileceği duyuruldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Yunan adalarından yaklaşık bin 500 göçmen daha almayı kabul ettiklerini, konuyla ilgili olarak Yunan hükümetiyle görüşüldüğünü açıkladı.

Almanya'nın girişimiyle geçen hafta aileleri olmayan 400 mülteci çocuğun 150'sinin Almanya'ya 100'ünün Fransa ve geri kalanlarının 11 Avrupa ülkesi tarafından alınacağı konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan sığınmacı kampı Moria'da çıkan yangın sonrası sokakta kalan sığınmacıların durumu konusunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), adada "insani acil durum" yaşandığını belirterek, Avrupa ülkelerini "derhal harekete geçmeye" çağırmıştı.

Yaklaşık 2 bin 750 kişilik kapasiteye sahip Moria kampında 13 bin mülteci yaşıyordu. Somalili bir mültecide korona virüs tespit edilmesinin ardından kamp Eylül ortasına kadar karantinaya alınmıştı. - BERLİN