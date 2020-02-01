Almatı'da Kassanov'a teşekkür beratı verildi - Son Dakika
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Almatı'da Kassanov'a teşekkür beratı verildi

6 saat önce

Dünya Ahıska Türk Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a Almatı Belediye Başkanı Bakhytzhan Sagintayev tarafından teşekkür beratı verildi.

Almatı'da Kassanov'a teşekkür beratı verildi, System.String[]

Dünya Ahıska Türk Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a Almatı Belediye Başkanı Bakhytzhan Sagintayev tarafından teşekkür beratı verildi.


Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen takdim töreni ile DATÜB Başkanına yaptığı hizmetler ve Kazakistan'ın geleceğine verdiği katkılardan dolayı Almatı Belediye Başkanı ve Nur Otan Partisi'nin Almatı Şube Başkanı Bakhytzhan Sagintayev tarafından teşekkür beratı verildi.


Ziyatdin Kassanov'a teşekkür beratı sosyal projeleri hayata geçirmekte verdiği destekler ve 'Mutlu Aile Almatı' çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Bakhytzhan Sagintayev tarafından verildi.


Belediye Başkanı Bakhytzhan Sagintayev tarafından DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a verilen beratta vatanın aileden başladığı belirtilerek Kazakistan'ın aile yapısına verilen öneme vurgu yapıldı.Beratta Almatı'daki ailelerin refah seviyesinin Kazakistan'ın kalkınmasındaki önemi anlatılarak Kassanov 'a bundan sonraki çalışmalarında başarı dilekleri belirtilirken huzur ve bereket temennileri iletildi.


DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 75 yıldır sürgünde yaşayan Ahıska Türklerinin hak mücadelesinin yanı sıra Kazakistan ve Türkiye'de birçok önemli projede yer alarak destek veriyor. Kassanov çalışmaları Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da yakından takip ediliyor. - İSTANBUL

Kazakistan, Türkiye, Almatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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