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Almaya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara çıktı
6 saat önce
Merkezi Alman şehri Erfurt'ta cumartesi günü bir araya gelen binlerce kişi, aşırı sağ parti AfD ile siyasi koalisyonları protesto etti.
Alman protestocular Thüringen eyaletinde başbakan seçimini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) belirlemesine ve 75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan Dresden şehrinde hayatını kaybedenleri anmak için sokaklara döküldü.
Almaya'nın Erfurt kentinde cumartesi günü bir araya gelen binlerce kişi, aşırı sağ parti AfD ile siyasi koalisyonları protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:47
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