Almaya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almaya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara çıktı - Son Dakika Dünya

Almaya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara çıktı

6 saat önce

Merkezi Alman şehri Erfurt'ta cumartesi günü bir araya gelen binlerce kişi, aşırı sağ parti AfD ile siyasi koalisyonları protesto etti.

Almaya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara çıktı, System.String[]

Alman protestocular Thüringen eyaletinde başbakan seçimini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) belirlemesine ve 75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan Dresden şehrinde hayatını kaybedenleri anmak için sokaklara döküldü.


Almaya'nın Erfurt kentinde cumartesi günü bir araya gelen binlerce kişi, aşırı sağ parti AfD ile siyasi koalisyonları protesto etti.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:47 
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