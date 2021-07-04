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Almeda Abazi: Tolgahan 'yazık sana' dedi - Son Dakika

Almeda Abazi: Tolgahan 'yazık sana' dedi

04.07.2021 14:42
Almeda Abazi: Tolgahan 'yazık sana' dedi, System.String[]

2 yıl önce oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini söyledi: "Efe ile hamileliğim çok kolay geçti.

2 yıl önce oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini söyledi:

"Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı."

<a class='keyword-sd' href='/almeda-abazi/' title='Almeda Abazi'>Almeda Abazi</a>: Tolgahan 'yazık sana' dedi

DOĞUMA GİRDİ VAZGEÇTİ

Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman'ın üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi:

"Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu, ta ki Alina'nın doğumuna girene kadar. Doğumdan çıkar çıkmaz 'Sana çok yazık, kıyamam, bitti. Bir daha zorlamayacağım' dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk."

Almeda Abazi: Tolgahan 'yazık sana' dedi

Almeda Abazi, Pandemi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Almeda Abazi: Tolgahan 'yazık sana' dedi - Son Dakika Magazin


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