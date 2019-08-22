Almeria, James Ozornwafor'u açıkladı

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık gönderdi.
Galatasaray genç futbolcuyu sezon başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sarı kırmızılı kulübün sezon öncesi kampında da yer alan Ozornwafor, 3 hazırlık maçında forma giydi.
Galatasaray, transferi KAP'a bildirmişti:
"Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."