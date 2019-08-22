Son Dakika Haberleri: Almeria, James Ozornwafor'u açıkladı
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Almeria, James Ozornwafor'u açıkladı

1 saat önce

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık gönderdi.

Almeria, James Ozornwafor'u açıkladı, System.String[]

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık gönderdi.


Galatasaray genç futbolcuyu sezon başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.


Sarı kırmızılı kulübün sezon öncesi kampında da yer alan Ozornwafor, 3 hazırlık maçında forma giydi.


Galatasaray, transferi KAP'a bildirmişti:


"Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Valentine Ozornwafor, Galatasaray, Nijerya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:17 
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