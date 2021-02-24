Almila'dan balerin duruşu

Almila Ada, bale hareketleri ile fitness disiplinini birleştirdiği bale fitness eğitimlerini profesyonel hayata taşıdı. MSGÜ konservatuvarında bale bölümünü bitiren güzel oyuncu, balenin kendine özgü hareketlerini alarak fitness'a uyarladı. 'Almila Ada ile Bale Fitness' programı yeni kurulan dijital platform Gain'de yayınlanmaya başladı. Programları ilgi gören oyuncu, izleyicilerine sağlıklı vücut ve balerin postürü (duruşu) kazandırmayı vaat ediyor. Kırgın Çiçekler, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Güvercin gibi sevilen dizilerde başrol oynayan Almila Ada oyunculuk öncesi bir süre bale yapmıştı.& ;



