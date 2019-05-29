Son Dakika Haberleri: Almula Merter Churm'den alkışlanacak hareket
Son Dakika Güncel Haber

Almula Merter Churm'den alkışlanacak hareket

26 dakika önce

Almula Merter Churm'ün iki çocuğunu evlat edinme sürecini anlattığı kitabı "Dokuz Ay On Gün"ün 2'nci baskısı tükenmek üzere.

Almula Merter Churm'den alkışlanacak hareket, System.String[]

Kitap geliri KOREV'e

Churm, okuyanları derinden etkileyen kitaptan elde edeceği geliri Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği'ne (KOREV) bağışlayacak.

Merhum sanatçı Ferdi Merter'in kızı, oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, yeni kitabı "Dokuz Ay On Gün" ile okurları derinden sarstı. 2014'te İngiliz Robert Churm ile evlenen ve geçen yıl kimsesiz iki kardeşi evlat edinen Almula Merter Churm, kadınlara ve ailelere umut olmak amacıyla kaleme aldığı kitabında hayatının aşkını nasıl bulduğunu ve hayallerine kavuşma sürecini yazdı. Başarılı yazar kitapta ayrıca 19 Eylül 2018'de aramızdan ayrılan babası Ferdi Merter'e vedasını da anlattı.

KİTABI OKUYAN

İMZA GÜNÜNE KOŞTU

Mona Yayınları tarafından okura sunulan "Dokuz Ay On Gün", çok kısa sürede 2'nci baskıya ulaştı. Yakında 3'üncü baskısı da yapılacak olan eser, okuyanlara duygusal anlar yaşattı. Almula Merter Churm'ün anlattıklarından çok etkilenen ve onunla tanışmak isteyen birçok okur, başarılı yazarla imza günlerinde bir araya geldi. Churm'ün hem D&R mağazasında hem de Nezih Kitabevi'nde düzenlediği imza günlerinde yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı.

KENDİ TELİFİNİ

BAĞIŞLAYACAK

51 yaşında anne olma sevincini yaşayan Almula Merter Churm, kadınlara "Hayallerinizin peşinden giderseniz istediğiniz her şeyi başarırsınız" mesajını veren "Dokuz Ay On Gün" kitabıyla birlikte alkışlanacak bir karar da aldı. Yazar, kitaptan elde edilecek gelirin kendi payına düşen kısmını Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği'ne (KOREV) bağışlayacağını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:18 Kaynak: Bültenler
Ferdi Merter, Almula Merter, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimler, pedofili ifadeler içeren kitaba sessiz kalmadı! Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı Türkiye Barolar Birliğinden tepki çeken kitapla ilgili suç duyurusu Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:44:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almula Merter Churm'den alkışlanacak hareket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]