Almula Merter Churm'den alkışlanacak hareket

Kitap geliri KOREV'e

Churm, okuyanları derinden etkileyen kitaptan elde edeceği geliri Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği'ne (KOREV) bağışlayacak.

Merhum sanatçı Ferdi Merter'in kızı, oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, yeni kitabı "Dokuz Ay On Gün" ile okurları derinden sarstı. 2014'te İngiliz Robert Churm ile evlenen ve geçen yıl kimsesiz iki kardeşi evlat edinen Almula Merter Churm, kadınlara ve ailelere umut olmak amacıyla kaleme aldığı kitabında hayatının aşkını nasıl bulduğunu ve hayallerine kavuşma sürecini yazdı. Başarılı yazar kitapta ayrıca 19 Eylül 2018'de aramızdan ayrılan babası Ferdi Merter'e vedasını da anlattı.

KİTABI OKUYAN

İMZA GÜNÜNE KOŞTU

Mona Yayınları tarafından okura sunulan "Dokuz Ay On Gün", çok kısa sürede 2'nci baskıya ulaştı. Yakında 3'üncü baskısı da yapılacak olan eser, okuyanlara duygusal anlar yaşattı. Almula Merter Churm'ün anlattıklarından çok etkilenen ve onunla tanışmak isteyen birçok okur, başarılı yazarla imza günlerinde bir araya geldi. Churm'ün hem D&R mağazasında hem de Nezih Kitabevi'nde düzenlediği imza günlerinde yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı.

KENDİ TELİFİNİ

BAĞIŞLAYACAK

51 yaşında anne olma sevincini yaşayan Almula Merter Churm, kadınlara "Hayallerinizin peşinden giderseniz istediğiniz her şeyi başarırsınız" mesajını veren "Dokuz Ay On Gün" kitabıyla birlikte alkışlanacak bir karar da aldı. Yazar, kitaptan elde edilecek gelirin kendi payına düşen kısmını Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği'ne (KOREV) bağışlayacağını açıkladı.