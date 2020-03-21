Almula Merter sanal akademi kuruyor
6 saat önce
Sanal akademide oyunculuk, piyano, perküsyon, şan, kişisel gelişim, yazarlık, konservatuvara hazırlık ve seslendirme eğitimleri verilecek.
Sanal akademide oyunculuk, piyano, perküsyon, şan, kişisel gelişim, yazarlık, konservatuvara hazırlık ve seslendirme eğitimleri verilecek. Ev hanımları da sisteme kaydolarak İngilizce, resim gibi hobi dersleri alabilecek. Nisan ayında açılacak AMC Akademi'de ayrıca İngiltere'nin dünyaca ünlü müzik okulu London College of Music'in sınavlarına hazırlık eğitimi de verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:10
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