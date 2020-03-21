Almula Merter sanal akademi kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Almula Merter sanal akademi kuruyor - Son Dakika Magazin

Almula Merter sanal akademi kuruyor

6 saat önce

Sanal akademide oyunculuk, piyano, perküsyon, şan, kişisel gelişim, yazarlık, konservatuvara hazırlık ve seslendirme eğitimleri verilecek.

Almula Merter sanal akademi kuruyor, System.String[]

Sanal akademide oyunculuk, piyano, perküsyon, şan, kişisel gelişim, yazarlık, konservatuvara hazırlık ve seslendirme eğitimleri verilecek. Ev hanımları da sisteme kaydolarak İngilizce, resim gibi hobi dersleri alabilecek. Nisan ayında açılacak AMC Akademi'de ayrıca İngiltere'nin dünyaca ünlü müzik okulu London College of Music'in sınavlarına hazırlık eğitimi de verilecek.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:10 

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