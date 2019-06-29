Almus'ta doğal gaz çalışmaları başladı
1 saat önce
Tokat'ın Almus ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:37 Kaynak: AA
'ın Almus
ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.
Belediye Başkanı Bekir Özer
, yapılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Özer, doğal gaz çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek, "Söz
verdiğimiz gibi doğal gazın ilçemize kazandırılmasında dağıtım firması ile yaptığımız görüşmeler sonucu ilk kazma vuruldu. İnşallah 2019 yılı içinde hemşehrilerimiz doğal gaz kullanımına başlayacak. Doğal gazın ilçemize kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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