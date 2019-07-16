Son Dakika Haberleri: Almus'ta gelir getiren ağaçlar arazide incelendi
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Almus'ta gelir getiren ağaçlar arazide incelendi

3 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesinde gelir getirici tür ağaçlandırma uygulaması kapsamında dikilen fidanlar oluşturulan heyetle arazide incelendi.

Almus'ta gelir getiren ağaçlar arazide incelendi, System.String[]
Tokat'ın Almus ilçesinde gelir getirici tür ağaçlandırma uygulaması kapsamında dikilen fidanlar oluşturulan heyetle arazide incelendi.

Almus Kaymakamı Hamza İnam'ın başkanlığındaki heyet, Almus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Uygulama Projesi" kapsamında dikilen fidanları inceledi. Proje hedeflerinde; atıl durumdaki çıplak arazilere ve bozuk orman alanlarında toprak işlemesi yapılarak verimli hale getirmek, ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşları yerinde kalkındırmak amacı güdülüyor. Geçmiş yıllarda bu kapsamda Almus'ta dikimleri yapılan kuşburnu, ceviz, ahlat, badem gibi türlerin yetişme hızı ve sağlığı ile ilgili veri toplanmaya devam ediliyor. - TOKAT
Orman İşletme Müdürlüğü, Tokat, Almus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
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