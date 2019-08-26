Almus'ta herkes için spor günü düzenlendi

Tokat'ın Almus ilçesinde 'Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu' organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 'Herkes için spor' etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.



Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen ve profesyonel sporcular ve amatör sporcuların katıldığı etkinlikler kapsamında profesyonel spor gösterileri, badminton müsabakaları, çuval yarışı ve halat çekme gibi her yaşa uygun sokak oyunları ve aktiviteler yapıldı. Federasyon temsilcisi Güngör Doğanay, organizasyondaki esas amaçlarının sporun her yaşta yapılabildiği hususunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. - TOKAT