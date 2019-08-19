Almus'ta karakucak güreşleri yapıldı
1 saat önce
Tokat'ın Almus ilçesinde karakucak güreşleri yapıldı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:34 Kaynak: AA
'ın Almus
ilçesinde karakucak güreşleri yapıldı.
Almus Kaymakamlığı, Almus Belediye Başkanlığı ve Almus Doğa Sporları Derneğince (ADOS) düzenlenen Almus 1. Dostluk ve Kardeşlik Festivali bünyesinde karakucak güreşleri yapıldı.
Büyükler ve yıldızlar kategorisindeki güreşlere 330 güreşçi katıldı. Güreşlerde dereceye girenlere ödülleri verildi.
Güreşlere, AK Parti
Tokat Milletvekili Mustafa Arslan
, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
, MHP
Tokat Milletvekili Yücel Bulut
, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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