Üye Girişi
ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ - Son Dakika

ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ

23.11.2021 12:24

TOKAT'ın Almus ilçesinde yer alan Almus Barajı'ndaki 30 çiftlikte, alabalık ve somon balığı üretiliyor.

TOKAT'ın Almus ilçesinde yer alan Almus Barajı'ndaki 30 çiftlikte, alabalık ve somon balığı üretiliyor. Baraj gölü üzerindeki tesislerde yılda 6 bin 660 ton alabalık ve somon yetiştirilerek, ihraç da ediliyor.

Tokat'ta, 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı'nda, alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünlerini destekleme projesi ile bölgede alabalık yetiştiren işletmelere yılda toplam 1 milyon TL destek sağlıyor. Bu kapsamda 2021 yılında baraj gölündeki çiftliklerde 6 bin 660 ton balık üretimi yapılarak, ülke ekonomisine 150 milyon lira katkı sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Birimi Balıkçılık Teknoloji Mühendisi Osman Bozkuş, "Almus Baraj Gölü yıllardır hizmet veren bir barajımız. Taşkın, su kontrolü, sulama ve alabalık üretiminde ciddi bir öneme sahiptir. Burada da işletmelerimiz kültür alabalık yetiştiriciliğinde hizmet vermekteler. Barajımızın üzerinde 30 adet alabalık tesisi bulunuyor. 2021 yılı içinde 6 bin 660 ton balık üretimi yapıldı. Bunların bir kısmı kilogram üstü ve porsiyonluk olarak hasat edilmektedir. Yetiştirilen balıklar yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor. Bu da ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlıyor" dedi.

ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ
ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ
ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ
ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ
ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ

Hisarcık, Tarım, Tokat, Almus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak 12:39 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam! 12:34 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam! 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

Son Dakika Haberleri
12:37 Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!
12:33 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!
12:21 Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum
12:14 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi
12:11 AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti!
11:59 İşçi servisiyle otomobil çarpıştı!
11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
11:53 Cem Yılmaz: Beni sahnede izlesin
11:52 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
11:47 Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur
2 yaşındaki çocuk, babasını sırtından vurarak öldürdü 2 yaşındaki çocuk, babasını sırtından vurarak öldürdü         
12:45
Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular! Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!         
12:38
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 12:50:13. #1.13#
SON DAKİKA: ALMUS'TA YILDA 6 BİN 660 TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement