Alo 112 Saçım Dökülüyor Acil Yardım"

Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 84'ü asılsız çıktı.

Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 84'ü asılsız çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi Başhekimi Dr. Osman Kaan Çakır, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken 112 Çağrı Merkezini arayarak "saçım dökülüyor ne tavsiye edersiniz?" diyenler bile oluyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Başhekimi Dr. Osman Kaan Çakır, çağrı merkezinde aktif 4 masa olduğunu, asılsız çağrılar olması durumunda gerçek vaka ile iletişime geçmede gecikme meydana geldiğini söyledi.



Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Başhekim Dr. Osman Kaan Çakır "2018 yılı içerisinde Erzincan 112 olarak 160 bin adet çağrı aldık. Bunlardan sadece 30 bini geçek çağrıydı. 130 bin çağrı asılsız çıktı. Bunu oranladığımızda yüzde 84 asılsız ihbar yüzde 16 ise gerçek çağrı olduğunun göstergesi oldu. Erzincan halkından istediğimiz şu an bu hizmeti verdiğimiz tüm çağrılarımızın düştüğü odamızdayız. 4 tane aktif çalışan hattımız bulunmaktadır. Bu tarz asılsız çağrılar sisteme düştüğünde biz onlarla meşgul edildiğimizde gerçek vakalar beklemeye düşmekte ve bu gerçek olan vakalara ulaşma süremizi uzatmaktadır. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Gündüz saatlerinde bizi arayanlar genellikle telefonu ailelerinden alan çocuklar, sohbet etmek isteyenler ve ses vermeyenlerden oluşuyor. Gece saatlerinde ise genellikle sarhoş insanlar ve KYK öğrencileri bize asılsız olarak çağrı gönderiyor. Mevsimsel şartları da düşündüğümüzde köyleri kapalı olan köylerde vakamız var diyerek köy yollarını açtırmaya çalışanlar oluyor. İlçelerimizde hizmet verdiğimiz iki tane aktif ambulansımız bulunmakta. Burada asılsız vakaya yönlendirdiğimizde diğer tarafta gerçek olan bir vaka beklemek zorunda kalabiliyor. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.



Çağrı merkezi görevlisi Semra Kılınç ise çoğunlukla çocukların 112'yi meşgul ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Çağrılarımızın birçoğu asılsız ihbarlardan oluşuyor. Çoğunlukla arayıp cevap vermiyorlar veya farklı adres veriyorlar ekipleri gönderdiğimizde öyle bir adres olmadığı vaka olmadığı yönünde ekiplerden geri dönüş alıyoruz. Çoğunlukla çocuklar bizimle sohbet etmek için arıyorlar. Erzincan 112'de 3 ya da 4 masa aktif olarak çalışıyor. Araya sapıklar da girince büyük sıkıntılar çekiyoruz. Özellikle kış aylarından vatandaşların vermiş olduğu vakalar bazen bir günümüzü alıyor. Gerçekte hasta olmayan bir şahıs ile bir köy yolunu açtırmak için diğer gerçek vakaları ekarte ederek saatlerce onlarla uğraşıyoruz. Hem karayolları olsun hem biz olalım daha ciddi vakaları bir önceki şahıs daha önce aradığı için öteleyerek gerçek olmayan sadece köy yolu açtırmak için olan bir vakayla uğraşıyoruz."



112'yi arayarak saçının döküldüğünü, bu konuda ne yapılması gerektiğini öğrenmek isteyenlerin bile olduğunu ifade eden Çağrı Merkezi görevlisi Halime Tekin ise "Gün içerisinde saçı döküldüğü için burayı arayanlar oluyor. İşte ne yapması gerektiğini, ne kullanması gerektiğini doktora danışmak istiyor. Bizler de bu şekilde olan aramalarda yönlendirmelerde bulunuyoruz. Ancak bu günde bir defa değil birkaç defa oluyor teyit etmek istiyorlar. Vatandaşları gerektiği yerlere yönlendiriyoruz ancak bu bizim işimizin aksamasına neden oluyor. Gerçek vakalar telefonlarımız meşgul olunca tekrar tekrar aramak zorunda kalıyorlar" diye konuştu. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu

FETÖ'den Tutuklanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı