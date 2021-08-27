Üye Girişi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi - Son Dakika

Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi

27.08.2021 10:51
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi, System.String[]

Son dakika haberine göre 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendiTİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 'Alo 136' İhbar Hattı'na ihbarda bulunarak kaçakçılığı önleyenlere operasyonun neticesine göre milyonlarca lira ikramiye veriyor.

'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 'Alo 136' İhbar Hattı'na ihbarda bulunarak kaçakçılığı önleyenlere operasyonun neticesine göre milyonlarca lira ikramiye veriyor. Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, "Alo 136'ya ihbarda bulunan vatandaşlara 2021 yılında 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı" dedi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla daha etkin mücadele için 2009 yılında 'Alo 136' Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'nı devreye soktu. 7 gün 24 saat hizmet veren ihbar hattına vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar sayesinde büyük operasyonlara imza atıldı. Bakanlıktan alınan bilgilere göre; bu kapsamda 2021 yılında Alo 136'ya toplam 7 bin 803 çağrı gelirken, sınır kapılarının kameralarla takip edilmesine imkan tanıyan Komuta Kontrol Merkezi'nden de takip edilebilen operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, sigara, alkol ve akaryakıt başta olmak üzere toplam 10 milyon lira değerinde yakalamalar yapıldı.

VATANDAŞLAR İHBARLARIYLA AKTİF GÖREV ALIYORAlo 136'ya vatandaşlar tarafından gelen çağrılar ihbar niteliği taşıyorsa, yapılan operasyon neticesinde yakalamanın niteliğine göre ikramiye ödeniyor. Bu kapsamda Alo 136'ya ihbarda bulunan vatandaşlara 2021 yılında 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlar yurt dışından ücretsiz olarak '+90 312 136 11 22' numarasını da arayarak ihbarda bulunabiliyor. Gelen çağrılar, özel olarak eğitilen 12 kişilik ekip tarafından karşılanarak, ihbar niteliği taşıyorsa 2 yöntemle değerlendiriliyor. İhbarın niteliği sadece bir ili ilgilendiriyorsa doğrudan ilgili idareye yönlendiriliyor. Ancak daha fazla koordinasyon gerektiren bir ihbar ise ihbar, istihbarat dairesinde değerlendirmeye tabi tutularak, operasyonel hazırlıklar yapılıyor. Alo 136'ya daha çok sigara, alkol kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ihbarlar gelirken, bakanlığın ilgilendiği alan dışında gelen ihbarlar ise yetkili kurumlara yönlendiriliyor. MİKTARI, İHBARI YAPILAN YAKALAMANIN NİTELİĞİ BELİRLİYORİhbarda bulunan vatandaşlara devlet tarafından ikramiye hakkı tanınıyor. Temel olarak ihbarlara bakıldığında, verilen ihbar neticesinde bir yakalama olması gerekiyor. İkramiye ödemelerinin alt ve üst limiti yokken, ödenecek miktar vatandaşın yaptığı ihbar neticesinde yakalanacak eşyaya, eşya türüne ve yakalamanın niteliğine bağlı olarak belirleniyor. Bu yakalama neticesinde mahkeme kararı ile konu kesinleştikten sonra ikramiye süreci başlıyor. 'VATANDAŞLARIN MÜCADELEMİZE KATKI VERMESİ GÜCÜMÜZÜ ARTTIRIYOR'

Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, Alo 136'nın işleyişi ve önemine ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Uslu, "Geçen yıl toplam 2,2 milyon civarında ikramiye ödememiz var. Vatandaşımızdan beklentimiz kaçakçılık ile mücadele faaliyetlerimize destek vermeleri. Onların Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına yaptıkları ihbarlar neticesinde yaptığımız operasyonlara dahil olması, bu mücadeleye katkı vermesi bizim de gücümüzü artırıyor. Bizim için çok önemli, önemsediğimiz bir konu var; bize ihbar yapan vatandaşların kimliğinin gizli kalması konusu. Kendileri istemediği sürece hiçbir şekilde kimlikleri açıklanmıyor, gizli tutuyoruz. Geçmiş yıllardaki örnekleri de göz önünde bulundurduğumuzda bireysel bazda baktığımızda vatandaşlarımızın ihbarları neticesinde milyon TL değerinde ihbar ikramiyesi aldıklarını görüyoruz. Bu anlamda hem ülkeye karşı görevlerini yapmış hem de ikramiyeden faydalanmış oluyorlar. Vatandaşlarımızın Alo 136 ihbar hattı aracılığıyla yaptıkları katkılar sonucunda çok ciddi yakalamalar elde ettik. Bu yakalamalar neticesinde devletimizin ciddi kayıpları engelleniyor" dedi.

Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Türk Lirası, Uyuşturucu, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü 10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok 10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı 10:20 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi 09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi

Son Dakika Haberleri
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:36 Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
10:32 Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor
10:31 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu         
11:36
Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı         
11:27
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor         
10:32
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 11:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement