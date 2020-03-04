Alo 153 Mavi Masa yenilendi - Son Dakika

Ankara'da 'Alo 153 Mavi Masa' artık 'Başkent 153' adıyla hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi mobil araçlarla mahalle mahalle dolaşarak vatandaşın ayağına giderken, yeni kurulan Birim Denetim, Cevap Denetim ve Rapor Analiz ekipleri de vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığının kontrolünü sağlıyor.



Yıllardır Başkentlilerle Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen 'Alo 153 Mavi Masa' artık 'Başkent 153' ismiyle hizmet vermeye başladı. Mobil araçlarla vatandaşın ayağına giden Başkent 153 ekipleri, merkez ve ilçelerde mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Yenilenen hizmet anlayışı ile vatandaş memnuniyetini önceleyen Büyükşehir Belediyesi ayrıca 'Birim Denetim', 'Cevap Denetim' ve 'Rapor Analiz' ekipleri kurarak, üçlü denetim ve kontrol mekanizması oluşturdu. Başkentlilerin şikayet ve taleplerini yerinde görüşerek, bildirimleri işleme alan ekipler, ilk etapta 5 binek aracı ve bir elektrikli minibüsle hizmet vermeye başladı.



Yenilenen 'Alo 153 Mavi Masa', Çağrı Merkezi hizmet anlayışını da değiştirdi. Çağrı Merkezi'nde ve sahada görevli olan Başkent 153 ekiplerinin vatandaşlardan aldıkları bildirimler bundan sonra üç farklı ekip tarafından takip edilmeye başlandı. 'Birim Denetim' ekipleri 'Başkent 153' çalışanları ile her ay düzenli toplantılar yaparak aksayan konuları kısa sürede çözüme kavuştururken, 'Cevap Denetim' ekibi de başvuruya verilen cevabın uygun olup olmadığının kontrolünü sağlıyor. Cevabın zamanında verilip verilmediğinden sorunun çözülüp çözülmediğine kadar inceleme yapan Cevap Denetim ekipleri ise vatandaşa hazır ve otomatik cevap yerine detaylı bilgi sunuyor. En son aşamada şikayet konusuna verilecek cevaba görüntü eklenerek doğrulaması sağlanıyor. Üçüncü ekip olarak devreye giren 'Rapor Analiz' ekibi de Ankara'nın hangi bölgesinde ne tarz sorunlar yaşandığını, bu sorunların ne kadar süredir devam ettiğini ve birimlerin bu sorunlara karşı hangi işlemleri yaptığını ya da yapamadığını aylık raporlarla tespit ediyor. Başkentlilerin memnuniyetini ölçmek için elektronik ortamda ya da telefonla anket çalışmaları düzenleyen Başkent 153, memnun kalınmayan başvuruları tekrar incelemeye alarak, hem ilgili birimleri uyarıyor hem de başvuru sürecini tekrar başlatıyor. Mobil araç uygulamasının başlamasıyla Başkent 153 ekiplerini karşısında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemezken, Haymana ilçesinde yaşayan Cemal Doğan, "Köyümüze senelerdir hiç hizmet gelmedi. İlgilendiğiniz için teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.



Günlük olarak haritaları çıkarılan noktalara hareket eden saha ekipleri mahalle muhtarlarıyla da irtibat içinde çalışmalarını sürdürerek, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Başkent 153 ekiplerine taleplerini ileten Haymana ilçesine bağlı Eskikışla Mahallesi Muhtarı Müştak Çetin, "Ankara Büyükşehir Belediyesine sorunları yerinde gözlemleyerek hizmet vermeye başladıkları için teşekkür ediyorum. Şu an tek sıkıntımız yol ve altyapı sorunu. Bu sorunlarımıza da en yakın zamanda çözüm geleceğine inanıyorum" ddei.



Naci Sezer adlı vatandaş ise, "Bu köye 25 yıl boyunca hizmet gelmedi, teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.



Haymana ilçesine bağlı Sarıderme Mahallesi Muhtarı Kurtuluş Yörür, "Köyümüze yol yapılmasını istiyoruz ve mezarlık temizleme hizmeti gelirse çok mutlu olacağız" derken, Sarıderme Mahallesi sakini Ali İhsan Kubat ise, "Köylüye tohum desteği ve hayvancılık desteğinde bulunularak köye dönüşü teşvik edecek yatırımlar yapılmasını bekliyoruz" dedi.



'Başkent 153' ekipleri mobil araçlarla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kent meydanları dahil evler, kahveler, iş yerleri ve en ücra noktalara giderek sorunları yerinde dinliyor. Haymana'da kasaplık yapan Yılmaz Kart, Başkent 153'ün mobil araçlarla verdiği yeni hizmeti sorunların çözümü açısından akılcı bulduğunu söyleyerek, "Haymana'nın özellikle köy yollarına Mansur başkanın el atmasını bekliyoruz. Yeni uygulama sayesinde isteklerimizi dile getirme fırsatı bulduk. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Ellerindeki tabletlerle merkeze anlık bildirimde bulunduklarını belirten Başkent 153 saha personellerinden Sinem Aksoyoğlu, "Yenilenen hizmetimizle vatandaşlarımızla yüz yüze görüşerek çözüm odaklı çalışmalar yapmaya başladık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sistemin vatandaşlarımıza yararlı olacağını düşünüyorum" derken, saha personeli Mahir Atak ise, "Vatandaşımızın talebini, şikayetini telefon aracılığıyla zaten alıyoruz. Tabletlerimizle birlikte şimdi de direkt sahaya inip, birebir talep ve şikayetleri dinleyerek çözüm odaklı çalışmaya başladık" değerlendirmesinde bulundu.



Mobil hizmet nedeniyle vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Başkent 153 Koordinatörü Nurhak İyidoğan ise mobil araç hizmeti hakkında şu bilgileri verdi:



"Başkent 153 mobil araçlarımızla çalışacak olan saha personelimiz sorunları yerinde görecek. Tüm talep ve şikayetler sadece kaydedilmeyecek, sonrasında da işin takibi yapılacak. Artık Ankara'da ulaşılmayan tek bir nokta istemiyoruz. Hem Çağrı Merkezimizle hem de mobil araçlarımızla vatandaşlarımızı ziyaret ederek önemli ölçüde başvuruların bize aktarılmasını sağlayacağız."



'Başkent Mobil' uygulaması sayesinde vatandaşlar, akıllı cep telefonları ile Başkent 153'e anlık bildirimde bulunabiliyor. - ANKARA