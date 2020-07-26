"ALO 170" günde 100 bin çağrıya yanıt veriyor - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim Merkezi "ALO 170", 10 ilde 1567 çalışanıyla günde 100 bin çağrıyı yanıtlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 170, 10 ilde 1567 çalışanıyla 7 gün 24 kesintisiz hizmet veriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, İş-Kurumu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı konusunda hizmet veren İletişim Merkezi "ALO 170" üzerinden günde ortala 80 ila 100 bin arasında çağrı karşılık buluyor.

Karaman'da hizmet veren Bakanlığın İletişim Merkezi ALO 170'te çalışanların yüzde 30'unu ise engelliler oluşturuyor.

Aynı masada çalışan görme engelli Ahmet Çopur ile konuşma güçlüğü bulunan Merve Uyar, merkezin açıldığı günden bu yana 10 yıldır birbirlerini tamamlıyor. Çopur, vatandaşların sorularını dinlerken Uyar da bilgilerini bilgisayara giriyor ve bu şekilde vatandaşları bilgilendiriyor.

"Çalışma ortamımız çok iyi"

Konuşma engeli bulunan Merve Uyar, görme engelli Ahmet Çopur ile 10 yıldır uyum içinde çalıştıklarını ve ALO 170'te çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İletişim Merkezine çağrılar yoğun olarak geliyor. Günlük 100'e yakın çağrı alıyoruz. İş yeri ortamımız engellilere uygun. Bizlerle ilgili her türlü yardım yapılıyor. Ahmet Ağabey, çağrılara cevap veriyor ben de kayıtları giriyorum uyum içerisinde çalışıyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımız da bizlere gerekli yardımı ve özeni gösteriyorlar. Bu işyerinde engeli olan ya da olmayan diye bir ayrım yok." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür eden görme engelli Ahmet Çopur da çalışma ortamlarının çok güzel olduğunu belirterek, "Engelliler ile engelli olmayanları birleştiren bir projedir bu. Bu projeyi gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a engelliler olarak çok teşekkür ediyoruz. Burada çalışmamızı engelleyen hiçbir şey yok. Buradaki arkadaşlarımız da bizlere her konuda yardımcı oluyorlar." dedi.