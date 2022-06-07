'Alo 171'i arayanların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı'

TEKİRDAĞ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kente 2014'te kurulan 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayanların yüzde 40'ının sigarayı bıraktığını söyledi. Kalkan, "Bu bizim için çok inanılmaz sevindirici, gurur verici bir karşılıktır. Arkadaşlarımızın bu emeklerinin Sağlık Bakanlığı'mızın bu hizmetlerinin karşılıksız kalmadığını görmek, halkımızın bize katılmadaki gösterdiği dikkat, bizi sevindirmekte" dedi.

Türkiye'de Ankara'nın ardından 2014 yılında Tekirdağ'da kurulan 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yoğun ilgi gösteriliyor. Günde 4 bine yakın çağrı alınan merkezde özel eğitimlerden geçtikten sonra görevlendirilen 175 personelin de hiçbiri sigara kullanmıyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere gerekli bilgileri sunan personel, profesyonel danışmanlara yönlendirip, randevu alıyor ve sigarayı bırakmaları konusunda kesintisiz hizmet sunuyor.

'SİGARAYI BIRAKAN SAYISINDA YÜKSELİŞ VAR'Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yapılan çalışmaların olumlu dönüşlerinin kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirterek, şunları söyledi: "Geri dönüşlerde 2021 yılında danışanlarımızdan geriye dönük yapılan çalışmada arayanlarımızın yüzde 40'ının sigarayı bıraktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu bizim için çok inanılmaz sevindirici, gurur verici bir karşılıktır. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu emeklerinin Sağlık Bakanlığı'mızın bu hizmetlerinin karşılıksız kalmadığını görmek, halkımızın bize katılmadaki gösterdiği dikkat, bizi sevindirmekte. Burada zaten 3 tane amaç var. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı öncelikle ulaşmanın önlenmesi konusunda ön alıcı, bilgilendirici zararlarını anlatıcı: Birinci basamak halk sağlığı çalışmalarımız da bunu son derece mükemmel bir şekilde koordine ediyor. Başlamış olanların da bırakması açısından çok ciddi hazırlıklar yürütüyor ve buna maruz kalan hiçbir günahı olmayan, kendileri içmeyen, içiciliği reddeden insanların da bu maruziyetinin önlenmesini sağlamaya çalışıyor. Bu anlamdaAlo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı dünyada örnek bir çalışmadır."'1,5 MİLYAR İNSAN TÜTÜN VE ÜRÜNLERİNİ KULLANIYOR'Dünyada birçok insanın tütün ve ürünlerini kullandığını belirten Kalkan, "Tüm dünyada 1,5 milyar insan tütün ve ürünlerini kullanmakta. Çok acı bir gerçek ki, her yıl dünyada 7 milyon insan direkt tütün kullanımına bağlı hastalıklardan, 8 milyon insan tütün ürünlerinin yol açtığı dolaylı hastalıklardan 1 milyon 200 bin civarında da sadece pasif maruziyetten kaynaklı sebeplerle ölmekte. Bunu koronavirüste yaklaşık 2,5 yılda kaybettiğimiz insan sayısıyla kıyasladığımızda, ödediğimiz maddi ve manevi bedellerle karşılaştırdığımızda aslında ne kadar büyük bir bedel ödediğimizi bize göstermesi açısından çok anlamlı. 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı', bakanlığımızın dünyaya örnek başka ülkelerde bu kapsamda yapıldığını görmediğimiz büyük bir insanlık hizmeti. Buranın başındaki bütün yönetici arkadaşlarımız, ekip başlarımız, kendilerini motive edecek, hizmet içi çalışmaları çok düzenli olarak sürdürmektedirler" diye konuştu.'ARAYAN HERKESE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ''Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda görevli Tamer Ün, yeterli deneyime sahip olduklarını belirterek, bu deneyimleriyle Türkiye genelinde sigarayı bırakmak isteyenlere hizmetler verdiklerini söyledi. Telefonla arayanların enteresan hikayeleriyle de karşılaştıklarını anlatan Ün, "Etkilendikleri durumları bizlerle paylaşıyorlar. Yaşlı bir amca aramıştı ve arkadaşının günde 3 paket sigara içtiğini belirterek, 'Arkadaşım gittiğimiz sağlık ocağının birinci katına çıkamadı. Daha sonra ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Bu beni çok etkiledi' diyerek bizden destek almak istedi. Biz de gereken yönlendirmeyi yaptık. Çok memnun olduğunu söyledi. Arayan herkese ilgi ve alakayla yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. 'BIRAKTIKLARINI BELİRTTİKLERİNDE MUTLU OLUYORUZ'Merkezde 8 yıldır çalışan Seval Öznal, " Çocuk danışanlarımız arıyor, genç danışanlarımız, orta yaşlı, yaşlı her kesime hitap ediyoruz. Öncelikle bizim buradaki amacımız motivasyonel destek sağlamak en önceliğimiz. Yüksek bağımlı çıkarlarsa poliklinik hizmeti almalarını sağlıyoruz. Bizi arayıp sigarayı bırakan danışanlarımız da çok fazla. Onlar bize bıraktıklarını belirttiklerini biz çok mutlu oluyoruz. Kendi adıma konuşayım, motivasyon olarak ben de iyi hissediyorum kendimi" diye konuştu.

Nalan Ayten ise "Bizi arayanlar yaşadıkları zorlukları anlatıyor ve yardım istiyor. Biz de kendilerine gereken desteği sağlıyoruz" dedi.