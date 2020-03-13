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"Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi."
(İHA)
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