"Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi." - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi.' - Son Dakika

"Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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