'Alo 191' madde bağımlılarının umudu olacak

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu ALO 191 hattının tanıtımı yapıldı.



Bağımlıların umudu olan ALO 191 hattının etkin bir şekilde kullanılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Boğazlıyan Belediyesi ev sahipliğinde Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu Toplantısı düzenlendi.



Toplantı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, amaçlarının uyuşturucu konusunda bilgilendirmek olduğunu söyleyerek, "Vatandaşların Alo 191 Hattı'nı kullanmalarını istedi.



ALO 191 hattının, uyuşturucu ile ilgili kişiye uygun yönlendirmelerin yapıldığı danışma ve destek hattı olduğunu belirten Başkan Coşar, "Alo 191, sabit hatlardan ücretsiz aranabiliyor. Bakanlıkça, uyuşturucu kullanan bireyler ve ailelerinin doğru bilgilenmelerini sağlamak amacıyla kurulan kurulmuştur. Psikolog ve sosyologlardan oluşan ekip, 7-24 esaslı hizmet veriyor. Kendisi veya yakını için arayanlardan, hastane hizmeti istenmesi halinde kayıt için iletişim bilgileri alınıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde yine uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımız olacak. Halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah ilçemizde uyuşturucu kullanımını sıfıra indireceğiz diye düşünüyorum" dedi.



"Emniyet ve jandarmaya bildirilecek"



Boğazlıyan Kaymakamı Ahmet Okumuş ise Alo 191'in cep telefonlarına kolayca indirilebileceğini ve vatandaşların anonim bir şekilde uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu kullandığı yeri konum olarak Emniyet ve Jandarma'ya bildirileceğini söyledi. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin de yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde uyuşturucudan kaynaklanan toplam suç oranı yaklaşık yüzde 25 oranında olduğunu ve her geçen gün nesildeki meydana gelen gerek dini dejenerasyon, gerekse kültür ve örf adetlere olan bağlılığın kopmasıyla maalesef bu sayı daha da yükselişe geçebileceğine dikkati çekti.



Toplantıda, metruk binaların yıkımıyla ilgili belediye, kamu kurumları, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin devam ederek çalışmaların artırılmasına, vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında seminerler, konferanslar düzenlenmesine, konuyla ilgili bilbord, broşür ve afişler farkındalığın oluşturulması yönünde çalışmaların artırılması kararlaştırıldı.



Toplantıya İlçe Kaymakamı Ahmet Okumuş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Kamil Çaylı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Önalan, İlçe Müftüsü Atıf Akşit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlmiye Çelik Saygın katıldı. - YOZGAT